Личный состав, артсистемы и десятки автомобилей: в ВСУ назвали потери ВС РФ на Харьковщине

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, Силы обороны стабилизируют ситуацию на направлении, где уже практически месяц пытаются наступать россияне. При этом угроза от авиабомб остается.

Related video

Российские оккупанты практически месяц назад начали продвижение в Харьковской области, однако за этот период тк и не смогли добиться значительных успехов. В частности речь идет о пограничном городе Волчанск, который противник не может захватить. Деталями поделился спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, Силы обороны делают все, что от них зависит, чтобы не дать оккупантам закрепиться на новых позициях. Соответственно, бойцы ВСУ стабилизируют ситуацию в Харьковской области и уничтожают вражеские логистические пути.

"За прошедшие сутки на утро было уничтожено около 180 вражеских лиц на том (Харьковском, — ред.) направлении. Также были уничтожены 1 бронемашина, 7 артиллерийских систем, около 20 автомобилей и 4 единицы специальной техники", — заявил Назар Волошин.

Отдельно представитель ОСГВ "Хортица" добавил, что хоть ВСУ и удается держать ситуацию под контролем, угроза никуда не делась. В частности речь идет про местных жителей, которых противник атакует при помощи авиационных бомб.

За прошедшие сутки на Харьков и регион в целом упало не менее 30 КАБов. Их целью были как украинские военные, так и мирное население.

"С начала вторжения на ту территорию, север Харьковщины и, в частности, территории Волчанска, враги сбросили около 300 авиабомб", — подытожил Назар Волошин.

Напомним, 4 июня сообщалось, что ВСУ не дают россиянам накопить резервы возле Волчанска и враг вынужден отступать. По словам командира подразделения Сил обороны Дениса Ярославского, противник сейчас контролирует не более 20% города в Харьковской области. Кроме того, украинские защитники получили вооружение, которое поможет полностью убрать оттуда оккупантов.