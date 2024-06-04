Особовий склад, артсистеми та десятки автомобілів: у ЗСУ назвали втрати ЗС РФ на Харківщині

За словами спікера ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, Сили оборони стабілізують ситуацію на напрямку, де вже практично місяць намагаються наступати росіяни. При цьому загроза від авіабомб залишається.

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Російські окупанти практично місяць тому розпочали просування в Харківській області, однак за цей період так і не змогли домогтися значних успіхів. Зокрема йдеться про прикордонне місто Вовчанськ, яке противник не може захопити. Деталями поділився речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, Сили оборони роблять усе, що від них залежить, аби не дати окупантам закріпитися на нових позиціях. Відповідно, бійці ЗСУ стабілізують ситуацію на Харківщині та знищують ворожі логістичні шляхи.

"За минулу добу на ранок було знищено близько 180 ворожих осіб на тому (Харківському, — ред.) напрямку. Також було знищено 1 бронемашину, 7 артилерійських систем, близько 20 автомобілів і 4 одиниці спеціальної техніки", — заявив Назар Волошин.

Окремо представник ОСУВ "Хортиця" додав, що хоч ЗСУ і вдається тримати ситуацію під контролем, загроза нікуди не поділася. Зокрема йдеться про місцевих жителів, яких противник атакує за допомогою авіаційних бомб.

За минулу добу на Харків і регіон загалом упало щонайменше 30 КАБів. Їхньою цiллю були як українські військові, так і мирне населення.

"З початку вторгнення на ту територію, північ Харківщини і, зокрема, території Вовчанська, вороги скинули близько 300 авіабомб", — підсумував Назар Волошин.

Нагадаємо, 4 червня повідомлялося, що ЗСУ не дають росіянам накопичити резерви біля Вовчанська і ворог змушений відступати. За словами командира підрозділу Сил оборони Дениса Ярославського, противник наразі контролює не більше ніж 20% міста в Харківській області. Крім того, українські захисники отримали озброєння, яке допоможе повністю прибрати звідти окупантів.