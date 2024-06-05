Рассказывал о военных грузах в Украину: экс-начальник Генштаба Молдовы сотрудничал с разведкой РФ

Генерал Игорь Горган регулярно докладывал о визитах представителей Минобороны Украины, которые занимались закупками техники и снарядов для ВСУ.

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Бывший глава Генерального штаба Вооруженных сил Молдовы Игорь Горган активно сотрудничал с разведкой РФ. Об этом сообщило российское издание The Insider.

По словам журналистов, Горган вел беседу в Telegram с куратором из ГРУ полковником Алексеем Макаровым. Он регулярно докладывал о внутренней политической обстановке в Молдове, а также передавал данные о визитах представителей Минобороны Украины, которые занимались закупками техники и снарядов для ВСУ.

В материале говорится, что ГРУ РФ особенно интересовало, какое вооружение Киев закупает в соседних странах, в том числе в Молдове.

Сообщается, что Горган работал в генштабе до конца 2021 года. Тогда президент Майя Санду отправила его в отставку. Несмотря на это, у генерала осталось много сторонников в Министерстве обороны Молдовы, которые снабжали его секретными данными. Также он контактировал с различными чиновниками "на местах". Правда, уже в июле 2023 года Горган перестал выходить на связь и устроился в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе. Это агентство берет на учет всех беженцев из Украины, помогает им с обустройством на новом месте.

Спецслужбы Молдовы подтвердили

Позже информацию о том, что Горган работал со спецслужбами РФ подтвердили в молдавской Службе информации и безопасности (СИБ) в комментарии TVR Moldova.

Представители СИБ заявили, что у них есть информация, которая говорит о беспрецедентном уровне интенсивности действий РФ, направленных на то, чтобы удержать Молдову в своей сфере влияния.

Кроме того, деятельность Горгана в качестве агента спецслужб РФ у себя в Telegram подтвердил также глава администрации президента Молдовы Адриан Белуцел.

По его словам, такие преступники как Горган способствуют возникновению гибридных угроз государству.

"Именно поэтому нам нужны эффективные инструменты для борьбы с изменой", – написал он.

Чиновник также напомнил, что в 2021 году Санду устранила Горгана с должности и добавил, что он будет лишен военного звания и государственных наград Meritul Militar ("За военные заслуги") и Credință Patriei ("Верность Отечеству"), которые он получил еще в 2006 и 2015 годах соответственно.

Напомним, в мае The Times писало о том, что агенты РФ проникли в охрану Зеленского и пытались убить главу ГУР Кирилла Буданова. По словам журналистов, сотрудникам СБУ удалось задержать двух российских агентов. Один из них работал на ФСБ с 2014 года и завербовал еще одного полковника. Покушение на Буданова было координировано лично директором ФСБ Александром Бортниковым.