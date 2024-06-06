Украина требует от США ускорить подготовку пилотов F-16, — Politico

По данным издания, во время ряда встреч в течение последних нескольких недель Украина официально попросила США обучить дополнительное количество пилотов.

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Украина требует от США и других стран, чтобы они активизировали обучение пилотов на истребителях F-16, поскольку нынешней организации обучения недостаточно. Об этом пишет Politico.

Украина заявляет, что имеет 30 пилотов, которые имеют право немедленно начать обучение в США. Однако администрация президента США Джо Байдена сообщила Киеву, что не хватает учебных мест в программе в Аризоне, чтобы принять более 12 пилотов-стажеров одновременно. Два других заведения в Дании и Румынии имеют подобную проблему с доступными местами для тренировок.

По данным издания, во время ряда встреч в течение последних нескольких недель Украина официально попросила США обучить дополнительное количество пилотов на базе Национальной гвардии Морриса в Тусоне, штат Аризона. Американские законодатели также оказывали давление на администрацию, чтобы она одобрила дополнительное обучение.

Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия этим летом планируют отправить в Киев более 60 самолетов F-16 американского производства.

Украинцы утверждают, что возможность летать на большем количестве F-16 поможет Киеву оттеснить российские силы от линии фронта в таких местах, как Харьков, куда Москва продвинулась в последние недели. Однако США заявили, что не ожидают, что реактивные самолеты изменят правила на поле боя.

Напомним, 5 июня спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что разрешений, которые предоставила администрации президента США Джо Байдена относительно возможности Вооруженным силам Украины бить по территории России американским оружием, недостаточно.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что для прекращения боевых действий в Украине Соединенные Штаты должны прекратить поставки оружия Киеву.