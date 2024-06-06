Неопределенность США относительно ударов по РФ способствует обстрелу городов Украины российскими самолетами, — ISW

Аналитики отметили, что официальная политика США остается нечеткой, поэтому в частности 5 июня РФ продолжила осуществлять интенсивные бомбардировки Украины из российского воздушного пространства.

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Публичные заявления американских чиновников о возможности нанесения ударов американским оружием по территории РФ остаются нечеткими, а это позволяет россиянам продолжать обстреливать украинские города с самолетов. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 4 июня 2024 года.

"По оценкам ISW, способность Украины защитить себя от разрушительных ударов российских управляемых бомб в значительной степени зависит от способности Украины поражать российские самолеты в российском воздушном пространстве с помощью систем противовоздушной обороны, предоставленных США, до того, как российские самолеты смогут нанести удары по украинским городам, объектам критической инфраструктуры и позициям на передовой", — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что российские войска продолжали осуществлять интенсивные бомбардировки Украины 5 июня в основном из российского воздушного пространства.

"Нынешнее отсутствие ясности в американских ограничениях на использование Украиной предоставленного США оружия для нанесения ударов по российским военным объектам на территории России, как правило, нивелирует возможность заставить Россию самоустраниться от нанесения таких ударов по украинской территории из российского воздушного пространства", — отметили в ISW.

В институте изучения войны подчеркнули, что публичные сообщения официальных лиц о политике США остаются нечеткими. В частности, спикер по национальной безопасности США Джон Кирби заявил во время пресс-конференции 4 июня, что "никогда не было ограничений для украинцев сбивать вражеские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находятся в украинском воздушном пространстве". В то же время он уточнил, что украинские силы могут сбивать российские самолеты в российском воздушном пространстве, если они "представляют непосредственную угрозу" для Украины.

"Остается непонятным, какова официальная политика США относительно того, какие российские самолеты представляют "непосредственную угрозу" для Украины, а заявления Кирби не прояснили, как администрация США относится к этому вопросу", — отметили аналитики ISW.

Напомним, в отчете от 4 июня 2024 года аналитики ISW сообщили, что россияне жалуются на то, что ВСУ существенно превосходит оккупационную армию в использовании дронов.

В отчете от 3 июня 2024 года аналитики ISW зафиксировали, что российские войска продолжают издеваться над украинскими военнопленными, а также казнить их