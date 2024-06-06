Почему поставки Patriot из Румынии в Украину не пошли дальше разговоров, — СМИ

Президент Румынии Клаус Йоханнис не исключал поставки противоракетного комплекса, однако скоро в стране будут выборы в парламент и местного уровня.

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Месяц назад в Румынии заявили о рассмотрении вопроса поставки Украине ЗРК Patriot из условно "свободных" батарей, которых в стране уже четыре. Однако пока дальше вопрос еще не пошел. Об этом сообщает Defence Express.

Бухарест публично ставил вопрос компенсации за поставки Украине ЗРК Patriot, потому что они в своем составе ПВО имеют даже старые советские ЗРК С-75М3 "Волхов". Однако сразу после заявления президента Румынии Клауса Йоханниса вопрос Patriot застрял в политическом процессе страны.

Сама перспектива поставки Patriot за месяц так и не продвинулась вперед. За это время ВС РФ нанесли три ракетных удара по украинской энергосистеме. В Defense Romania пишут, что армия заказала 7 батарей ЗРК Patriot, из которых 4 уже поставлены, 3 будут произведены позже. Из четырех доставленных уже одна в строю, ее передавать точно не будут. Для румынской армии Patriot — это второй самый дорогой контракт в истории до подписания F-35. Поэтому возникает три вопроса:

что Румыния будет иметь вместо Patriot;

в какой форме передавать Украине Patriot — подарок, заем или за оплату.

Однако самое важное, что почти через неделю будут парламентские и местные выборы. И здесь речь скорее о том, что в Румынии наступил транзитный период, где все застряло в политике. Именно это, по мнению экспертов, является ключевой преградой для поставки зенитно-ракетного комплекса Украине.

Напомним, 5 июня польские СМИ писали, что Украина могла получить ЗРК С-200 от Польши.

Ранее эксперт объяснил, почему Patriot опасно размещать в Харьковской области.