"Война не мешает": что предусматривает стратегия развития ВСУ до 2035 года, — Сырский

По словам главнокомандующего ВСУ, продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба, осуществляется формирование Сил беспилотных систем.

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Украина создала план развития Вооруженных сил до 2035 года. Об этом у себя в Telegram написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, война не мешает изменениям.

"Продолжаем совершенствовать структуры военного управления. Главная наша задача — сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций", — отметил Сырский.

Главнокомандующий написал, что эти мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск.

"Впервые мы планируем на десятилетие вперед", — отметил Сырский.

Он заявил, что в этом же контексте осуществляется формирование Сил беспилотных систем ВС Украины.

Кроме того, как написал Сырский, продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций. Благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий.

"Наша цель, несмотря на российскую агрессию, — создать перспективную структуру Вооруженных Сил Украины на период до вступления в НАТО", — сообщил главнокомандующий ВСУ.

Отметим, что Сырский еще в конце мая заявлял, что Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки украинских бойцов. По его словам, он подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры.