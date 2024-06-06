"Війна не заважає": що передбачає стратегія розвитку ЗСУ до 2035 року, — Сирський

За словами головнокомандувача ЗСУ, триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу, здійснюється формування Сил безпілотних систем.

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Україна створила план розвитку Збройних сил до 2035 року. Про це у себе в Telegram написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, війна не заважає змінам.

"Продовжуємо вдосконалювати структури військового управління. Головне наше завдання — зробити більш ефективною систему командування військами і виключити дублювання функцій", — зазначив Сирський.

Головнокомандувач написав, що ці заходи проводять у межах реалізації стратегії розвитку видів та окремих родів військ.

"Уперше ми плануємо на десятиліття вперед", — зазначив Сирський.

Він заявив, що в цьому ж контексті здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України.

Крім того, як написав Сирський, триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їхньої чисельності та позбавлення невластивих функцій. Завдяки цьому вже посилено органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій.

"Наша мета, незважаючи на російську агресію, — створити перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу в НАТО", — повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Зазначимо, що Сирський ще наприкінці травня заявляв, що Франція відправить в Україну інструкторів для підготовки українських бійців. За його словами, він підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри.