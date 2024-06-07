Ночная атака Х-101 и Shahed: аналитики воссоздали траекторию движения ракет и БПЛА (фото)

Староконстантинов Хмельницкой области сегодня ночью пережил еще одну комбинированную атаку российской армии. Информации о жертвах или травмированных пока нет.

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Сегодня ночью российская армия провела очередную атаку ракетами Х-101 и ударными БПЛА "Shahed". Основной удар был направлен по Староконстантинову в Хмельницкой области, где находится база 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко с бомбардировщиками Су-24, информирует мониторинговый канал Tracking.

Всего в атаке было задействовано 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555 и 53 ударных беспилотника "Shahed".

Наибольшую дистанцию в 2055 км из Саратовской области РФ в Староконстантинов часть ракет Х-101/55 преодолела за 2 часа полета.

Также в сети появились примерные маршруты ракет и "шахедов" во время сегодняшней ночной атаки.

Глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин проинформировал, что в пределах области противовоздушная оборона уничтожила 11 вражеских целей, впрочем, не уточнив, что именно сбила ПВО.

"Обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества пока не поступало", — добавил он.

В местных группах писали, по меньшей мере, о 3 ракетах, которые летели на город.

Также город атаковали и "шахеды".

Отметим, что в Хмельницкой области воздушная тревога началась в 01:41 и продолжалась до 04:59.

Стоит добавить, что Оперативное командование "Запад" и городской голова Староконстантинова Николай Мельничук ночную атаку россиян еще не комментировали.

Напомним, сегодня враг, кроме Хмельницкой области, также атаковал Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Харьковскую и Киевскую области. Всего ПВО сбила 48 ударных БпЛА и 5 крылатых ракет.