Сколько будет работать мобильная связь в случае блэкаута: в Минцифры дали ответ (видео)

План рассчитан на три дня и будет применен, когда на большой части какой-то из областей Украины будет отсутствовать электроснабжение, сообщили в Минцифры.

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Мобильная связь будет работать минимум трое суток в случае локального блэкаута. Об этом заявил директор директората электронных коммуникаций и радиочастотного спектра Министерства цифровой трансформации Станислав Прибитько в эфире телемарафона.

По его словам, мобильные операторы совместно готовятся к таким сценариям, чтобы в кризисной ситуации их абоненты смогли оставаться на связи.

"Каждый оператор, понимая свою территорию, где обеспечивает связь, будет отправлять технические бригады с генераторами для того, чтобы минимум трое суток за счет генераторов базовые станции могли функционировать и предоставлять абонентам услуги голосовой связи и отправки SMS-сообщений", — пояснил Прибитько.

Он уточнил, что такой план разработан на наиболее сложный период, когда связи, к примеру, не будет в значительной части области.

Напомним, в Госспецсвязи дали советы, как оставаться на связи, когда нет интернета и не работают сотовые вышки. Украинцам среди прочего советуют воспользоваться национальным роумингом, а также заранее установить на телефон мессенджеры, работающие по принципу рации.

В "Укрэнерго" пока не видят вероятности блэкаута в Украине. В компании призвали не путать блэкаут с контролируемыми отключениями, которые применяются для сбалансирования системы в условиях дефицита электроэнергии.