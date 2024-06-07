Скільки працюватиме мобільний зв'язок у разі блекауту: у Мінцифри дали відповідь (відео)

План розрахований на три дні і буде застосований, коли на великій частині якоїсь з областей України буде відсутнє електропостачання, повідомили у Мінцифри.

Related video

Мобільний зв'язок працюватиме щонайменше три доби у випадку локального блекауту. Про це заявив директор директорату електронних комунікацій та радіочастотного спектра Міністерства цифрової трансформації Станіслав Прибитько в ефірі телемарафону.

За його словами, мобільні оператори спільно готуються до таких сценаріїв, аби в кризовій ситуації їх абоненти змогли залишатись на звʼязку.

"Кожний оператор, розуміючи свою територію, де забезпечує зв'язок, буде відправляти технічні бригади з генераторами для того, щоб щонайменше три доби за рахунок генераторів базові станції могли функціонувати і надавати абонентам послуги голосового зв'язку та відправки SMS-повідомлень", — пояснив Прибитько.

Він уточнив, що такий план розроблений на найбільш складний період, коли зв'язку, до прикладу, не буде у значній частині області.

Нагадаємо, у Держспецзв'язку дали поради, як залишатися на зв'язку, коли немає інтернету і не працюють стільникові вишки. Українцям серед іншого радять скористатися національним роумінгом, а також заздалегідь встановити на телефон месенджери, що працюють за принципом рації.

В "Укренерго" наразі не бачать ймовірності блекауту в Україні. У компанії закликали не плутати блекаут з контрольованими відключеннями, які застосовуються для збалансування системи в умовах дефіциту електроенергії.