"Плен убивает": в центре Запорожья активисты требовали вернуть защитников "Азовстали" (фото)

Родные украинских военнопленных напомнили, что враг неохотно включает в списки на обмен "Азовцев", морпехов и держит их в ужасных условиях.

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Около сотни человек вышли в центр Запорожья на акцию поддержки украинских военнопленных, во время которой требовали от украинского государства освободить защитников Мариуполя, которые уже третий год находятся в российском плену. Об этом сообщил "Укринформ".

"Третий год герои "Азовстали" находятся во вражеском плену. Это не был их выбор, это было решение государства. Именно государство должно освободить сейчас защитников Мариуполя. Мы должны помнить о тех, кто находится в плену, именно мы должны напоминать государству о пленных, именно мы должны стать и показать всему миру, что мы рядом с героями "Азовстали". Мы рядом с каждым пленным. Не молчите, кричите на весь мир", — сказала активистка Стела Орел.

Организаторы акции установили посреди площади большую клетку, символизирующую решетку, за которой враг держит наших защитников, заковав их в наручники.

Клетка на акции в поддержку украинских военнопленных в Запорожье Фото: Укринформ

Как сообщил корреспондент "Укринформа", участники митинга скандировали: "Пленный кричит, весь мир молчит" и "Не молчи, плен убивает".

Кроме того, родные украинских военнопленных напомнили, что враг неохотно включает в списки на обмен "Азовцев", морпехов и держит людей в ужасных условиях.

Акция в поддержку военнопленных ВСУ в Запорожье в поддержку военнопленных ВСУ Фото: Укринформ

Напомним, 6 июня 39-летний волынянин Анатолий Холевинский, который более 2 лет находился в российском плену, рассказал как потерял 30 кг и готовится к операции.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) от 3 июня 2024 года говорилось о том, что российские оккупанты после того, как берут в плен украинских бойцов, используют их как живой щит на поле боя.