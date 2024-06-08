"Полон вбиває": у центрі Запоріжжя активісти вимагали повернути захисників "Азовсталі" (фото)

Рідні українських військовополонених нагадали, що ворог неохоче включає в списки на обмін "Азовців", морпіхів та тримає їх в жахливих умовах.

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Близько сотні осіб вийшли у центр Запоріжжя на акцію підтримки українських військовополонених, під час якої вимагали від української держави звільнити захисників Маріуполя, які вже третій рік перебувають у російському полоні. Про це повідомив "Укрінформ".

"Третій рік герої "Азовсталі" знаходяться у ворожому полоні. Це не був їх вибір, це було рішення держави. Саме держава має звільнити зараз захисників Маріуполя. Ми маємо пам'ятати про тих, хто знаходиться в полоні, саме ми маємо нагадувати державі про полонених, саме ми маємо стати і показати всьому світу, що ми поруч з героями "Азовсталі". Ми поруч з кожним полоненим. Не мовчить, кричіть на весь світ", — сказала активістка Стела Орел.

Організатори акції встановили посеред площі велику клітку, що символізує грати, за якими ворог тримає наших захисників, закувавши їх в кайданки.

Клітка на акції у підтримку українських військовополонених у Запоріжжі Фото: Укрінформ

Як повідомив кореспондент "Укрінформу", учасники мітингу скандували: "Полонений кричить, весь світ мовчить" та "Не мовчи, полон вбиває".

Крім того, рідні українських військовополонених нагадали, що ворог неохоче включає в списки на обмін "Азовців", морпіхів та тримає людей в жахливих умовах.

Акція на підтримку військовополонених ЗСУ у Запоріжжі Фото: Укрінформ

Нагадаємо, 6 червня 39-річний волинянин Анатолій Холевінський, який понад 2 роки перебував у російському полоні, розповів як втратив 30 кг та готується до операції.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 3 червня 2024 року йшлося про те, що російські окупанти після того, як беруть у полон українських бійців, використовують їх як живий щит на полі бою.