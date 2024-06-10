ВСУ уничтожили российский флаг в Рыжевке: Зеленский рассказал о ситуации на Сумщине

В Сумской области наблюдается активность вражеских ДРГ. В Рыжевке противник пытался реализовать операцию пропагандистского характера, рассказал президент Владимир Зеленский.

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В Сумской области украинские военные полностью контролируют ситуацию. По словам президента Владимира Зеленского, в населенном пункте Рыжевка был уничтожен вражеский флаг, оккупантов нет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на Сумщине продолжается активность российских ДРГ, однако их уничтожают и будут делать это в дальнейшем.

"Что касается села Рыжевка, оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, по состоянию на утро 10 июня вражеский флаг в селе был уничтожен, россиян нет.

На Харьковщине продолжаются украинские контрударные действия. Силы обороны видят, какие шаги планируют оккупанты и какую передислокацию проводят. Зеленский пообещал ответ противнику.

ВДонецкой области тяжелее всего, ВСУ делают все для стабилизации и защиты позиций. На Южных направлениях ситуация без изменений, украинцы усиливают позиции.

Зеленский отметил, что эта неделя чрезвычайно важна для украинских международных позиций. Он убежден, что дипломатия для достижения необходимых результатов должна опираться на эффективную силу. Именно поэтому украинцы должны выстоять против любых вражеских ударов и провокаций на фронте и границе.

"И должны наносить оккупанту именно такие потери, которые приближают нашу украинскую победу на всех уровнях", — добавил он.

Напомним, 9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о якобы захвате Рыжевки в Сумской области. Он отметил, что украинцы понесли потери и отступили. Тогда же аналитики DeepState рассказали, что в населенном пункте почти не было украинских бойцов, тогда как ДРГ противника часто заходила. В частности, Рыжевка находится в серой зоне с 2022 года. Кроме этого, Юрий Зарко, председатель Белопольской общины, отметил, что враг не захватил поселок.

10 июня руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что активных действий в приграничье Сумщины не наблюдается. В частности, украинцы контролируют ситуацию.