Китайские хакеры в действии. Как Китай украл технологии истребителей F-22 и F-35, а теперь охотится на летчиков США

КНР идет на многое, чтобы получить секретные данные о новейших и самых современных платформах вооруженных сил Соединенных Штатов. После кражи данных об авиации они начали вербовать летчиков, предупреждает разведка Five Eyes.

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Китайские хакеры помогли Пекину получить засекреченные технические характеристики самолетов пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II компании Lockheed Martin. Теперь Пекин хочет получить доступ к обучению летчиков.

Фокус перевел статью Питера Сучиу о том, как Китай охотится на американских асов.

Китай активно стремится укрепить свой военный потенциал, набирая опытных военных из стран НАТО и Запада, в том числе летчиков.

Народно-освободительная армия (НОАК) использует подставные компании для привлечения бывших западных военных, что представляет значительный риск для безопасности, поскольку раскрывает сведения о западной тактике и технике воздушного боя.

Партнеры по разведке под общим названием Five Eyes выпустили совместный бюллетень, предупреждающий об этой угрозе и рекомендовали проявлять бдительность в отношении подобных попыток вербовки, которые могут повлечь за собой юридические последствия для тех, кто в них участвует.

Китайская НОАК активно вербует летчиков НАТО: предупреждение Five Eyes

Ни для кого не секрет, что Китайская Народная Республика (КНР) и правящая в ней Коммунистическая партия Китая (КПК) идут на многое, чтобы получить секретные данные о новейших и самых современных платформах вооруженных сил Соединенных Штатов. Как ранее писало издание The National Interest, китайские хакеры помогли Пекину получить секретные технические характеристики самолетов пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II компании Lockheed Martin, а затем эта информация была использована в истребителе J-20 Mighty Dragon компании Chengdu.

Считается, что Пекин украл буквально все – от секретов ядерного оружия до генномодифицированных семян

Более того, сообщалось, что хакеры проникли в десятки химических и оборонных компаний, чтобы украсть коммерческие секреты. Считается, что Пекин украл буквально все – от секретов ядерного оружия до генномодифицированных семян!

Однако не только кража данных должна вызвать серьезную обеспокоенность у американских военных и представляет реальную угрозу национальной безопасности США и их ближайших союзников.

На прошлой неделе партнеры по разведке Five Eyes – США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия – выпустили совместный бюллетень, в котором предупредили, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) активно вербует опытных военных, в частности летчиков.

В бюллетене идет речь о том, что НОАК "продолжает искать нынешних и бывших военных из стран Организации Североатлантического договора (НАТО) и других западных стран с целью укрепить потенциал НОАК". Кроме того, китайские военные создали частные компании не только в Китае, но и в Южной Африке с целью найма бывших летчиков истребителей с Запада.

"НОАК хочет заполучить навыки и опыт этих людей, чтобы сделать свои собственные военные воздушные операции более эффективными, одновременно изучая западную воздушную тактику, технику и процедуры. Знания, которые НОАК получает от западных военных, угрожают безопасности самих завербованных, их сослуживцев, а также безопасности США и их союзников", – отмечается далее в бюллетене.

НОАК "продолжает искать нынешних и бывших военных из стран Организации Североатлантического договора (НАТО) и других западных стран с целью укрепить свой потенциал

Во многих случаях "гнусные попытки вербовки" могут быть неочевидны, поскольку подставные компании не афишируют ни роль Китая, ни роль НОАК. Сообщается, что они предлагают выгодные контракты с расплывчатыми подробностями о реальном заказчике.

Five Eyes предупреждают, что, хотя китайских летчиков, возможно, и не обучают реальным боевым навыкам, они все равно могут увеличить риск снижения потенциала сдерживания Запада в будущем конфликте. Кроме того, завербованным лицам могут грозить судебные обвинения.

"Те, кто предоставляет иностранным военным несанкционированную подготовку или экспертные услуги, могут столкнуться с гражданским и уголовным преследованием", – предупреждается в бюллетене. Всем, с кем связался иностранный вербовщик, настоятельно рекомендуется сообщить об этом властям, а действующим и бывшим военнослужащим – проявлять осторожность при размещении информации о прошлой работе в публичном доступе, поскольку они могут отслеживаться НОАК.

Этот бюллетень появился менее чем через год после того, как два моряка ВМС США были обвинены в передаче секретной информации китайским оперативникам, а третий моряк – главный старшина – осужден в апреле за предоставление документов сотруднику иностранного правительства.

Иностранное государство не названо, но высказывались предположения, что это также Китай.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].