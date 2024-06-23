Китайські хакери в дії. Як Китай вкрав технології винищувачів F-22 і F-35, а тепер полює на льотчиків США

КНР йде на багато що, щоб отримати секретні дані про новітні та найсучасніші платформи збройних сил Сполучених Штатів. Після крадіжки даних про авіацію вони почали вербувати льотчиків, попереджає розвідка Five Eyes.

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Китайські хакери допомогли Пекіну отримати засекречені технічні характеристики літаків п'ятого покоління F-22 Raptor і F-35 Lightning II компанії Lockheed Martin. Тепер Пекін хоче отримати доступ до навчання льотчиків.

Фокус переклав статтю Пітера Сучіу про те, як Китай полює на американських асів.

Китай активно прагне зміцнити свій військовий потенціал, набираючи досвідчених військових із країн НАТО і Заходу, зокрема льотчиків.

Народно-визвольна армія (НВАК) використовує підставні компанії для залучення колишніх західних військових, що становить значний ризик для безпеки, оскільки розкриває відомості про західну тактику і техніку повітряного бою.

Партнери з розвідки під загальною назвою Five Eyes випустили спільний бюлетень, в якому попередили про цю загрозу і рекомендували проявляти пильність щодо подібних спроб вербування, які можуть спричинити юридичні наслідки для тих, хто бере в них участь.

Китайська НВАК активно вербує льотчиків НАТО: попередження Five Eyes

Ні для кого не секрет, що Китайська Народна Республіка (КНР) і керівна в ній Комуністична партія Китаю (КПК) йдуть на багато що, щоб отримати секретні дані про найновіші та найсучасніші платформи збройних сил Сполучених Штатів. Як раніше писало видання The National Interest, китайські хакери допомогли Пекіну отримати секретні технічні характеристики літаків п'ятого покоління F-22 Raptor і F-35 Lightning II компанії Lockheed Martin, а потім цю інформацію було використано у винищувачі J-20 Mighty Dragon компанії Chengdu.

Вважається, що Пекін вкрав буквально все — від секретів ядерної зброї до генномодифікованого насіння

Ба більше, повідомлялося, що хакери проникли в десятки хімічних і оборонних компаній, щоб вкрасти комерційні секрети. Вважається, що Пекін вкрав буквально все – від секретів ядерної зброї до генномодифікованого насіння!

Однак не тільки крадіжка даних повинна викликати серйозну стурбованість в американських військових і становить реальну загрозу національній безпеці США та їхніх найближчих союзників.

Минулого тижня партнери з розвідки Five Eyes – США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія – випустили спільний бюлетень, у якому попередили, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) активно вербує досвідчених військових, зокрема льотчиків.

У бюлетені йдеться про те, що НВАК "продовжує шукати нинішніх і колишніх військових із країн Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та інших західних країн із метою зміцнити потенціал НВАК". Крім того, китайські військові створили приватні компанії не тільки в Китаї, а й у Південній Африці з метою найму колишніх льотчиків винищувачів із Заходу.

"НВАК хоче роздобути навички та досвід цих людей, щоб зробити свої власні військові повітряні операції ефективнішими, одночасно вивчаючи західну повітряну тактику, техніку і процедури. Знання, які НВАК отримує від західних військових, загрожують безпеці самих завербованих, їхніх товаришів по службі, а також безпеці США та їхніх союзників", – наголошується далі в бюлетені.

НВАК "продовжує шукати нинішніх і колишніх військових із країн Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та інших західних країн з метою зміцнити свій потенціал

У багатьох випадках "мерзенні спроби вербування" можуть бути неочевидними, оскільки підставні компанії не афішують ні ролі Китаю, ні ролі НВАК. Повідомляється, що вони пропонують вигідні контракти із розпливчастими подробицями про реального замовника.

Five Eyes попереджають, що, хоча китайських льотчиків, можливо, і не навчають реальних бойових навичок, вони все одно можуть збільшити ризик зниження потенціалу стримування Заходу в майбутньому конфлікті. Крім того, завербованим особам можуть загрожувати судові звинувачення.

"Тих, хто надає іноземним військовим несанкціоновану підготовку або експертні послуги, можуть наразитися на цивільне і кримінальне переслідування", – попереджається в бюлетені. Усім, з ким зв'язався іноземний вербувальник, наполегливо рекомендується повідомити про це владу, а чинним і колишнім військовослужбовцям – проявляти обережність під час розміщення інформації про минулу роботу в публічному доступі, оскільки їх можуть відстежувати НВАК.

Цей бюлетень з'явився менш ніж за рік після того, як двоє моряків ВМС США були звинувачені в передаванні секретної інформації китайським оперативникам, а третього моряка – головного старшину – засуджено у квітні за надання документів співробітнику іноземного уряду.

Іноземна держава не названа, але висловлювалися припущення, що це також Китай.

Про автора

Пітер Сучіу – журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected]