В ВС РФ тестируют танк с FPV-управлением: что известно (видео)

Оккупанты переделали захваченный украинский Т-72 для радиоуправления. Для управления машиной надо два бойца.

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В российской армии начали тестировать танк Т-72АМТ с дистанционным управлением с помощью FPV-очков. Об этом свидетельствуют российские пропагандистские телеграм-каналы, передает Фокус.

Как заявляется, в зоне ответственности группировки войск "Днепр" во временно оккупированной части Запорожской области состоялись испытания Т-72А на радиоуправлении. Основная цель врага — создать танк, который будет управляться двумя бойцами на расстоянии.

У бойцов есть пульт управления, а внутри машины есть приемник сигнала. Сигнал передается "на большие расстояния". Также заявляется наличие внутри процессора, который в зависимости от команды будет проводить операции внутри боевой машины. На кадрах, которые обнародовали пропагандисты, заметно двух операторов танка. Вероятно, один отвечает исключительно за передвижение машины, а второй — за управление башней.

Т-72АМТ — это украинский танк, который был захвачен врагом. Пока технических деталей относительно дальности сигнала или других подробностей нет.

Напомним, 5 июня в РФ показали катапульту, которая должна выбрасывать экипаж из машины в случае поражения.

Также ВСУ показали, как ударили по российскому танку дроном с машинным зрением.