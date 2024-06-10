У ЗС РФ тестують танк з FPV-керуванням: що відомо (відео)

Окупанти переробили захоплений український Т-72 для радіокерування. Для управління машиною треба два бійці.

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У російській армії почали тестувати танк Т-72АМТ з дистанційним керуванням за допомогою FPV-окулярів. Про це свідчать російські пропагандистські телеграм-канали.

Як заявляється, в зоні відповідальності угруповання військ "Дніпро" у тимчасово окупованій частині Запорізької області відбулися випробування Т-72А на радіокеруванні. Основна мета ворога — створити танк, який буде керуватися двома бійцями на відстані.

У бійців є пульт керування, а всередині машини є приймач сигналу. Сигнал передається "на великі відстані". Також заявляється наявність всередині процесора, який залежно від команди буде проводити операції всередині бойової машини. На кадрах, які оприлюднили пропагандисти, помітно двох операторів танка. Ймовірно, один відповідає виключно за пересування машини, а другий — за управління баштою.

Т-72АМТ — це український танк, який було захоплено ворогом. Наразі технічних деталей щодо дальності сигналу або інших подробиць немає.

Нагадаємо, 5 червня у РФ показали катапульту, яка має викидати екіпаж з машини у випадку ураження.

Також ЗСУ показали, як вдарили по російському танку дроном з машинним зором.