ВС РФ могли захватить Старомайорское, а ВСУ вернули позиции возле Донецка, — ISW

По словам аналитиков, российские войска также недавно продвинулись к юго-западу от Донецка, но украинские силы, судя по всему, успешно контратаковали и вернули утраченные позиции. Контратаки ВСУ сдерживают продвижение ВС РФ в Харьковской области.

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Российские войска недавно добились подтвержденного продвижения в приграничном районе Донецкой и Запорожской области. На геолоцированных кадрах, опубликованных 10 июня, видно, что ВС РФ продвинулись к северу Старомайорского (к югу от Великой Новоселки) и, вероятно, захватили весь населенный пункт. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 10 июня.

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Везут операторов дронов и чеченских спецназовцев: РФ перебрасывает войска под Харьков, — ISW

Министерство обороны РФ заявило, что российские войска полностью захватили поселок, и это утверждение распространили некоторые чиновники и блоггеры.

Дополнительные кадры с геопривязкой, опубликованные 10 июня, показывают, что российские войска продвинулись в Урожайном (восточнее от Старомайорского). Об этом сообщил и представитель оккупационной администрации в Запорожской области Владимир Рогов.

"Силы обороны контролируют ситуацию", — Генштаб ВСУ

"На Времьевском направлении оккупанты пытались идти вперед у Водяного и Старомайорского. Штурмовые действия российских оккупантов потерпели неудачу. Силы обороны контролируют ситуацию", — говорится в сводке от 10 июня.

9 и 10 июня продолжались позиционные бои в районе Работино, Вербового, Копани и Малой Токмачки. 10 июня позиционные бои отмечались и на левобережье Херсонской области, в т.ч. в районе Крынок, но подтвержденных изменений линии фронта не произошло. Минобороны РФ заявило, что части российской группировки войск "Днепр" пересекли "водные преграды", это подразумевает, что российские войска продолжают попытки действовать на островах в дельте Днепра.

ВСУ вернули потерянные позиции возле Донецка

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Донецка, но украинские силы, судя по всему, успешно контратаковали и вернули утраченные позиции. На геолоцированных кадрах за 10 июня видно, что ВС РФ продвинулись к ветрозащитной полосе к северо-западу от Сладкого (к юго-западу от Донецка), но затем ВСУ атаковали и вернули позиции в зоне ветрозащитной полосы.

Российские военкоры также утверждают, что украинские силы контратакуют в районе Парасковиевки (к юго-западу от Донецка), а ВС РФ продолжают наступление в районе Константиновки. В Генштабе ВСУ сообщили, что ВС РФ вечером 9 июня и в течение всего дня 10 июня атаковали западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Парасковиевки и Константиновки.

Контратаки ВСУ сдерживают ВС РФ под Харьковом

Карта боев, Харьковская область

10 июня Силы обороны продолжили контратаки к северу и северо-востоку от Харькова на фоне ограниченных атак российских войск в этих районах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают контратаки на Харьковском направлении. Российские военкоры также утверждают, что украинские силы продолжают контратаковать к северу от Харькова в районе Глубокого и к северо-востоку в районе Волчанска.

По словам военкоров, численное преимущество ВСУ в дронах облегчает контратаки. Генштаб Украины сообщил, что российские войска 9 и 10 июня провели наземные атаки в районе Липцов, Глубокого и Волчанска. Сообщалось об атаках вблизи Зеленого.

Напомним, что российские войска прорвали границу в Сумской области.

Также сообщалось, что 11 июня войска РФ сбросили авиабомбу весом 500 кг на Константиновку, есть пострадавшие.