ЗС РФ могли захопити Старомайорське, а ЗСУ повернули позиції біля Донецька, — ISW

За словами аналітиків, російські війська також нещодавно просунулися на південний захід від Донецька, але українські сили, судячи з усього, успішно контратакували й повернули втрачені позиції. Контратаки ЗСУ стримують просування ЗС РФ у Харківській області.

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Російські війська нещодавно домоглися підтвердженого просування в прикордонному районі Донецької та Запорізької області. На геолокованих кадрах, опублікованих 10 червня, видно, що ЗС РФ просунулися на північ від Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) і, ймовірно, захопили весь населений пункт. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 10 червня.

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Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська повністю захопили селище, і це твердження поширили деякі чиновники та блогери.

Додаткові кадри з геоприв'язкою, опубліковані 10 червня, показують, що російські війська просунулися в Урожайному (на схід від Старомайорського). Про це повідомив і представник окупаційної адміністрації в Запорізькій області Володимир Рогов.

"Сили оборони контролюють ситуацію", — Генштаб ЗСУ

"На Времівському напрямку загарбники намагалися йти вперед поблизу Водяного та Старомайорського. Штурмові дії російських окупантів зазнали невдачі. Сили оборони контролюють ситуацію", — йдеться у зведенні від 10 червня.

9 і 10 червня тривали позиційні бої в районі Роботиного, Вербового, Копані та Малої Токмачки. 10 червня позиційні бої відмічалися і на лівобережжі Херсонської області, зокрема в районі Кринків, але підтверджених змін лінії фронту не відбулося. Міноборони РФ заявило, що частини російського угруповання військ "Дніпро" перетнули "водні перепони", це означає, що російські війська продовжують спроби діяти на островах у дельті Дніпра.

ЗСУ повернули втрачені позиції біля Донецька

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька, але українські сили, судячи з усього, успішно контратакували й повернули втрачені позиції. На геолокованих кадрах за 10 червня видно, що ЗС РФ просунулися до вітрозахисної смуги на північний захід від Солодкого (на південний захід від Донецька), але потім ЗСУ атакували та повернули позиції в зоні вітрозахисної смуги.

Російські військкори також стверджують, що українські сили контратакують у районі Парасковіївки (на південний захід від Донецька), а ЗС РФ продовжують наступ у районі Костянтинівки. У Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗС РФ увечері 9 червня і протягом усього дня 10 червня атакували на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки й на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки та Костянтинівки.

Контратаки ЗСУ стримують ЗС РФ під Харковом

Карта боїв, Харківська область

10 червня Сили оборони продовжили контратаки на північ і північний схід від Харкова на тлі обмежених атак російських військ у цих районах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують контратаки на Харківському напрямку. Російські військкори також стверджують, що українські сили продовжують контратакувати на північ від Харкова в районі Глибокого і на північний схід у районі Вовчанська.

За словами військкорів, чисельна перевага ЗСУ в дронах полегшує контратаки. Генштаб України повідомив, що російські війська 9 і 10 червня провели наземні атаки в районі Липців, Глибокого і Вовчанська. Повідомляли про атаки поблизу Зеленого.

Нагадаємо, що російські війська прорвали кордон у Сумській області.

Також повідомлялося, що 11 червня війська РФ скинули авіабомбу вагою 500 кг на Костянтинівку, є постраждалі.