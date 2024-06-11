Усиление поддержки Украины и не только: озвучены основные задачи саммита НАТО в Вашингтоне

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг надеется, что члены НАТО согласятся, чтобы политико-военный блок начал играть ключевую роль в предоставлении поддержки и обучении украинских бойцов.

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На саммите НАТО, который в этом году состоится в Вашингтоне, лидеры стран должны согласовать усиление роли Альянса в оказании поддержки Украине. Также речь будет идти о вызовах для безопасности со стороны Китая. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Мы должны принять важные решения по сдерживанию и обороне в контексте поддержки Украины, а также как укрепить сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами, чтобы ответить на вызовы для нашей безопасности от Китая", — отметил генеральный секретарь НАТО.

Вместе с этим Столтенберг добавил, что по состоянию на сейчас важнейшей задачей является оказание помощи Украине столько, сколько в этом будет потребность. Генсек надеется, что члены НАТО согласятся, чтобы политико-военный блок начал играть ключевую роль в обеспечении поддержки и обучении украинских бойцов. Среди прочего речь идет о согласии на долгосрочные финансовые обязательства перед Киевом.

"Члены НАТО уже оказывают 99% военной поддержки Украине, и поэтому, я считаю, есть смысл, чтобы НАТО играл более сильную координационную роль. Кроме того, чтобы предотвратить пробелы и задержки, которые наблюдались зимой", — сказал он.

4 июня стало известно, что на саммите Североатлантического альянса, который в 2024 году будет проходить в Вашингтоне, Украине предложат пакет помощи в сфере безопасности. Однако Киев не получит приглашение стать членом Альянса.

К тому же 26 мая немецкий канцлер Олаф Шольц выступил с заявлением, согласно которому в ближайшие 30 лет о членстве Украины в НАТО не может быть и речи.