Посилення підтримки України і не лише: озвучені основні завдання саміту НАТО у Вашингтоні

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг сподівається, що члени НАТО погодяться, аби політично-військовий блок почав відігравати ключову роль у надані підтримки та навчанні українських бійців.

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На саміті НАТО, який цього року відбудеться у Вашингтоні, лідери країн повинні погодити посилення ролі Альянсу у наданні підтримки Україні. Також буде йтися про виклики для безпеки з боку Китаю. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

"Ми маємо ухвалити важливі рішення щодо стримування та оборони в контексті підтримки України, а також як зміцнити співпрацю з нашими індо-тихоокеанськими партнерами, щоб відповісти на виклики для нашої безпеки від Китаю", — зауважив генеральний секретар НАТО.

Водночас Столтенберг додав, що станом на зараз найважливішим завданням є надання допомоги Україні стільки, скільки у цьому буде потреба. Генсек сподівається, що члени НАТО погодяться, щоб політично-військовий блок почав відігравати ключову роль у забезпеченні підтримки та навчанні українських бійців. Серед іншого буде йтися про згоду на довгострокові фінансові зобов'язання перед Києвом.

"Члени НАТО вже надають 99% військової підтримки Україні, і тому, я вважаю, є сенс, щоб НАТО відігравав сильнішу координаційну роль. Крім того, щоб запобігти прогалинам і затримкам, які спостерігалися взимку", — сказав він.

4 червня стало відомо, що на саміті Північноатлантичного альянсу, який у 2024 році буде проходити у Вашингтоні, Україні запропонують пакет безпекової допомоги. Однак Київ не отримає запрошення стати членом Альянсу.

До того ж 26 травня німецький канцлер Олаф Шольц виступив із заявою, згідно з якою у найближчі 30 років про членство України в НАТО не може бути й мови.