Нужно нанести удар по самым болезненным местам РФ: Кэмерон рассказал о самом большом страхе Путина

По словам министра иностранных дел Великобритании, западным странам нужно проявлять более жесткую позицию в отношении санкционного давления на РФ и наносить удары по самым болезненным местам.

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Страны Запада должны усилить санкции против России в ответ на атаки Москвы по украинской энергосистеме. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время международной конференции по восстановлению Украины URC-2024 в Берлине, информирует ТСН.

По мнению британского дипломата, основная цель РФ заключается в уничтожении украинской энергосистемы и газохранилищ, захвате залежей коксующегося угля, который имеет определяющее значение для металлургии в Украине.

"Они делают это жестко и точно. И мы должны спросить себя: отвечаем ли мы с такой же жесткостью и точностью?" — подчеркнул он.

При этом Кэмерон выразил убеждение, что западные страны должны вводить санкции по наиболее уязвимым местам России.

"Надо спросить себя: чего боится Путин? Он боится, что мы откажемся от углеводородов. Он боится, что мы возьмемся за замороженные государственные активы России. И я надеюсь, что на саммите G7 на этой неделе мы как минимум договоримся использовать проценты от замороженных активов для того, чтобы собрать огромный займ для Украины. И деньги начнут поступать задолго до ноябрьских выборов в Америке", — отметил он.

10 апреля стало известно, что попытка министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона уговорить американские власти разрешить Конгрессу США выделить $60 миллиардов на военную помощь Украине не привела к успеху.

Также 8 мая сообщалось, что Удары украинской стороны по нефтеперерабатывающим заводам на территории Российской Федерации заменяют санкции со стороны Запада.