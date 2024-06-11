Оккупация сел в Донецкой и Харьковской областях: в ВСУ отреагировали на ложь Минобороны РФ

По словам спикера ВСУ Назара Волошина, в Мясожаровке и на территории, которая раньше была Тимковкой, оккупантов нет.

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11 июня Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ якобы оккупировали Артемовку (Мясожаровку после 2016 года) в Донецкой области и Тимковку в Харьковской области. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии Liga.net сказал, что это неправда.

По его словам, село Тимковка Купянского района (около 20 км от самого Купянска) ликвидировали еще в 1987 году. На той территории, которая раньше была этим населенным пунктом, российских военных нет.

"Отметим, что Мясожаровка (Сватовский район, — ред.) контролируется украинскими Силами обороны!" – подчеркнул спикер ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ атаковали собственную баржу в Азовском море. Российские военные могли атаковать буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" во время испытания морских дронов. Для ВС РФ friendly fire является нормальной практикой, отметил руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

Также напомним, что возле Старомайорского образовалось "кладбище" уничтоженной техники ВС РФ. По словам бойца ВСУ, сначала россияне использовали FPV-дроны, КАБы и артиллерию для ударов по селу. Впоследствии на штурм шла вражеская пехота и бронетехника.