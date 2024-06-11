Окупація сіл у Донецькій і Харківській областях: у ЗСУ відреагували на брехню Міноборони РФ

За словами спікера ЗСУ Назара Волошина, у М'ясожарівці та на території, яка раніше була Тимківкою, окупантів немає.

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11 червня Міноборони РФ повідомило, що ЗС РФ нібито окупували Артемівку (М'ясожарівку після 2016 року) в Донецькій області та Тимківку в Харківській області. Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі Liga.net сказав, що це неправда.

За його словами, село Тимківка Куп'янського району (близько 20 км від самого Куп'янська) ліквідували ще 1987 року. На тій території, яка раніше була цим населеним пунктом, російських військових немає.

"Зазначимо, що М'ясожарівка (Сватівський район, — ред.) контролюється українськими Силами оборони!" — підкреслив речник ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ атакували власну баржу в Азовському морі. Російські військові могли атакувати буксир "Инженер Смирнов" і баржу "Секция-179" під час випробування морських дронів. Для ЗС РФ friendly fire є нормальною практикою, зазначив керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

Також нагадаємо, що біля Старомайорського утворилося "кладовище" знищеної техніки ЗС РФ. За словами бійця ЗСУ, спочатку росіяни використовували FPV-дрони, КАБи та артилерію для ударів по селу. Згодом на штурм йшла ворожа піхота та бронетехніка.