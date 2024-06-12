Россия упустила возможность создать новый фронт в Украине, — Business Insider

Журналисты объяснили, хотя Россия не рассчитывает на прорыв, она все еще владеет инициативой, а Украина будет оставаться уязвимой еще некоторое время, поскольку военная помощь поступает медленно.

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Оккупационная армия РФ потеряла возможность открыть новый фронт в Украине, а ее наступление на Харьковщине постепенно замедляется. Об этом пишет Business Insider.

"Если отмотать на месяц назад, то ситуация для Украины выглядела мрачной. Когда 10 мая путинские войска пересекли границу в Харьковской области, оборона была настолько слабой, что один солдат сказал ВВС, что они "просто вошли", — говорится в материале.

Несколько сел быстро перешли под контроль российской армии, после чего было объявлено о захвате города Волчанск, но дальше войска РФ не продвинулись.

Через четыре недели российские войска застопорились. Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби объявил, что наступление оккупантов "почти закончилось".

Из-за активизации россиян Украине пришлось перебросить крайне необходимые подразделения из-под Часового Яра, чтобы отразить атаку. При этом россияне оказались перегруженными и незащищенными.

По словам научного сотрудника Королевского института объединенных вооруженных сил Ника Рейнольдса, если бы Россия подождала, пока сможет перебросить на передовую лучше подготовленные подразделения, ее войска, возможно, "смогли бы по крайней мере начать окружать Харьков и контролировать ключевые автомагистрали", но сейчас эта возможность потеряна.

В то же время он уточнил, что харьковское наступление, несмотря на большие надежды россиян, в конце концов, во многом достигло своей цели — "вызвало все большее давление на украинцев".

Журналисты Business Insider объяснили, что хотя Россия не рассчитывает на прорыв, она все еще владеет инициативой.

"Украина, вероятно, будет оставаться уязвимой еще некоторое время, поскольку военная помощь поступает медленно", — говорится в материале.

Напомним, 11 июня администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на поставку оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

10 июня издание Newsweek сообщило, что Украина открывает новый фронт против Черноморского флота РФ.