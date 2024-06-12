Жесткие бои продолжаются месяцами: Сырский рассказал, где ВС РФ сосредоточили основные силы

Для ВСУ очень важно удержание занимаемых рубежей и позиций и не допущение прорыва обороны. Но только технологическое преимущество и обученность войск, подчеркнул главком, обеспечат украинским силам успех на поле боя.

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Российские оккупанты продолжают ведение активных наступательных действий различной интенсивности фактически по всему фронту, основные усилия сосредотачивая на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, именно здесь враг сосредоточил наибольшее количество штурмовых подразделений из состава восьми ударных бригад.

"Жесткие бои на этих направлениях продолжаются уже несколько месяцев и в течение этого времени наши воины мужественно сдерживают движение врага вперед", — написал главком.

Противник пытается захватить Часов Яр, Клещеевку и Калиновку для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска, штурмует Белогоровку на Луганщине, которая по словам Александра Сирского "стала красноречивым примером стойкости украинской армии".

Также противник с двух направлений рвется к Северску, но каждый раз откатывается назад, оставляя трупы своих солдат.

На Харьковском направлении враг ведет безуспешные действия, пытаясь продвинуться вперед в глубину наших боевых порядков и создать так называемый "пояс безопасности". В Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений с других направлений.

На Запорожском направлении агрессор осуществляет наступательные действия в районах Старомайорское и Роботино, но фактически без успеха.

В районе Крынок бои продолжались за удержание плацдарма и контроля островов, без существенных изменений в состоянии и положении сторон.

"В этих условиях для нас очень важно удержание занимаемых рубежей и позиций, не допущение прорыва обороны, максимальное уничтожение живой силы и техники врага", — подчеркнул Главнокомандующий, добавив, что Вооруженным силам Украины необходимо добиться преимущества над противником, уменьшить потери и изменить оборонительную и наступательную психологию, что станет важным шагом на пути к победе.

Александр Сырский подчеркнул, что только технологическое преимущество и обученность войск обеспечат украинским силам успех на поле боя.

Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) информировал, что благодаря успешной контратаке Вооруженные силы Украины восстановили утраченные ранее позиции в направлении Липцов.