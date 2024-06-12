Жорсткі бої тривають місяцями: Сирський розповів, де ЗС РФ зосередили основні сили

Для ЗСУ є дуже важливим утримання займаних рубежів та позицій й не допущення прориву оборони. Але лише технологічна перевага та навченість військ, наголосив головком, забезпечать українським силам успіх на полі бою.

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Російські окупанти продовжують ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту, основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, саме тут ворог зосередив найбільшу кількість штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад.

"Жорсткі бої на цих напрямках тривають вже декілька місяців і впродовж цього часу наші воїни мужньо стримують рух ворога вперед", — написав головком.

Противник намагається захопити Часів Яр, Кліщіївку та Калинівку для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська, штурмує Білогорівку на Луганщині, яка за словами Олександра Сирського "стала красномовним прикладом стійкості українського війська".

Також противник з двох напрямків рветься до Сіверська, але кожного разу відкочується назад, залишаючи трупи своїх солдатів.

На Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий "пояс безпеки". У Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків.

На Запорізькому напрямку агресор здійснює наступальні дії в районах Старомайорське та Роботине, але фактично без успіху.

В районі Кринок бої продовжувалися за утримання плацдарму та контролю островів, без суттєвих змін в стані та положенні сторін.

"В цих умовах для нас дуже важливе утримання займаних рубежів та позицій, не допущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки ворога", — наголосив Головнокомандувач, додавши, що Збройним силам України необхідно добитися переваги над противником, зменшити втрати та змінити оборонну та наступальну психологію, що стане важливим кроком на шляху до перемоги.

Олександр Сирський підкреслив, що лише технологічна перевага та навченість військ забезпечать українським силам успіх на полі бою.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) інформував, що завдяки успішній контратаці Збройні сили України відновили втрачені раніше позиції у напрямку Липців.