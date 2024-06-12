ВСУ ударили по С-300 в Крыму: появились спутниковые снимки последствий (фото)

OSINT-исследователи подтвердили уничтожение командного пункта и радиолокатора. Пусковые установки враг быстро спрятал, поэтому их судьба неизвестна.

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10 июня Силы обороны атаковали позицию ЗРК С-300 во временно оккупированном Крыму. 12 июня OSINT-сообщество "КиберБорошно" обнародовало спутниковые снимки последствий удара.

Российские оккупанты разместили комплекс С-300 в районе села Великое в Евпаторийском районе. Силам обороны удалось уничтожить командный пункт 5Н63С с радиолокатором подсветки целей и наведения ракет 30Н6.

"Также на снимках можно заметить тягачи 5П85ТЕ без прицепов и следы оттянутой пораженной/уничтоженной техники (такие же были после того, как убрали уничтоженный радар 92Н6Е в районе Бельбека)", — отметили аналитики.

Южнее эксперты заметили тягачи, которые забирают генераторы с места атаки. В OSINT-сообществе объяснили, что этот тип радиолокационной станции должен стоять рядом с пусковыми установками, поэтому, вероятно, оккупанты их оперативно убрали.

Также были опубликованы координаты локации со снимков — 45.304750,33.324420.

Спутниковый снимок последствий удара по Крыму 10 июня Фото: Telegram / КіберБорошно

Напомним, ночью на 10 июня в захваченном Крыму прогремела серия взрывов. В российских источниках заявляли о работе ПВО и обстреле ракетами ATACMS. В то же время местные передавали, что в районе Евпатории были "прилеты", и ПВО "ничего не сбила".

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны успешно поразили ракетный дивизион С-400 оккупантов в районе Джанкоя и два вражеских зенитно-ракетных дивизиона С-300 возле Черноморского и Евпатории. Отмечалось, что российская ПВО не перехватила ни одной ракеты.