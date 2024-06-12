Взрывы в Крыму: у российских оккупантов "что-то случилось" с С-400, — соцсети (фото)

Россияне пожаловались на пуски ракет Storm Shadow, после чего в нескольких районах полуострова прогремели взрывы. Местные рассказали, что после атаки возник загадочный пожар.

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Ночью во временно оккупированном Крыму объявили ракетную опасность. Об этом 12 июня сообщили в российском Telegram-канале "ЧП / Крым".

Авторы контента отметили, что опасность связана с возможными пусками в сторону Крыма ракет Storm Shadow.

В паблике "Крымский ветер" отметили, что в 02:47 прозвучали первые взрывы в Севастополе, а в 02:50 — в Евпатории, Саках и Яны Капу.

"В остальных районах полуострова просто слышали все это. Атака по всему Крыму закончилась за 8-10 минут", — говорится в публикации.

В 4:00 прогремели один-два взрыва в Армянске.

Журналисты со ссылкой на источник передали, что в районе Севастополя "что-то произошло" с вражеским ЗРК С-400. Впоследствии они уточнили, что информация о возможном поражении или повреждении комплекса требует подтверждения.

Местные заметили сильное задымление на горе в районе села Верхнесадовое под Севастополем. В сети предположили, что туда "прилетело ночью" или произошел обычный лесной пожар.

Также в селе Осипенко пожаловались на химический запах, будто пластик горит, из-за которого "дышать нечем". Запах дыма почувствовали и в поселке Кача неподалеку.

Фото: Крымский ветер Фото: Крымский ветер Фото: Крымский ветер

Взрывы в Крыму: что говорят оккупанты

Представитель оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев заявил, что все воздушные цели были уничтожены "высоко в небе", и большинство из них — над морем. По его словам, экстренные службы получают сообщения о падении осколков, но повреждений объектов нет и никто не пострадал.

Напомним, ночью на 12 июня ВС РФ осуществили комбинированную атаку. В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, в КГВА подтверждали работу ПВО.

Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что враг запустил 24 БПЛА и 6 ракет различных типов. Почти все воздушные цели были сбиты.