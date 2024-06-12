Вибухи в Криму: у російських окупантів "щось сталось" зі С-400, — соцмережі (фото)

Росіяни поскаржились на пуски ракет Storm Shadow, після чого у декількох районах півострова прогриміли вибухи. Місцеві розповіли, що після атаки виникла загадкова пожежа.

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Вночі у тимчасово окупованому Криму оголосили ракетну небезпеку. Про це 12 червня повідомили у російському Telegram-каналі "ЧП / Крым".

Автори контенту зазначили, що небезпека пов’язана з можливими пусками у бік Криму ракет Storm Shadow.

У пабліку "Крымский ветер" зазначили, що о 02:47 пролунали перші вибухи у Севастополі, а о 02:50 — в Євпаторії, Саках та Яни Капу.

"В решті районів півострова просто чули все це. Атака по всьому Криму закінчилася за 8-10 хвилин", — йдеться у публікації.

О 4:00 прогриміли один-два вибухи в Армянську.

Журналісти з посиланням на джерело передали, що в районі Севастополя "щось сталось" з ворожим ЗРК С-400. Згодом вони уточнили, що інформація про можливе ураження або пошкодження комплексу потребує підтвердження.

Місцеві помітили сильне задимлення на горі в районі села Верхньосадове під Севастополем. У мережі припустили, що туди "прилетіло вночі" або сталася звичайна лісова пожежа.

Також у селі Осипенко поскаржились на хімічний запах, ніби пластик горить, через який "дихати нема чим". Запах диму відчули й у селищі Кача неподалік.

Фото: Крымский ветер Фото: Крымский ветер Фото: Крымский ветер

Вибухи в Криму: що кажуть окупанти

Представник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що усі повітряні цілі були знищені "високо у небі", і більшість з них — над морем. З його слів, екстрені служби отримують повідомлення про падіння осколків, але пошкоджень об’єктів немає і ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі на 12 червня ЗС РФ здійснили комбіновану атаку. У Києві та Київській області прогриміли вибухи, у КМВА підтверджували роботу ППО.

Згодом у Повітряних силах повідомили, що ворог запустив 24 БПЛА та 6 ракет різних типів. Майже усі повітряні цілі були збиті.