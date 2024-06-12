В Минобороны впечатлены рекрутингом: соотношение добровольцев и мобилизованных — 1 к 3

По информации оборонного ведомства, такой итог, среди прочего, обеспечила цифровизация: приложением "Резерв+" уже воспользовались 1,4 млн граждан Украины. Скоро запустят и приложение для военных "Армия+".

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Министерство обороны Украины сообщило, что соотношение добровольцев и мобилизованных, которых привлекли в ряды Вооруженных сил, соответствует 1 к 3. Такое заявление сделала замминистра обороны Наталья Калмыкова в ходе конференции "‎Минобороны и партнерство с общественностью: сотрудничество, достижения, вызовы". Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам Калмыковой, "внедряются системные изменения в Силах обороны, создается новая система кадровой политики и развивается сеть рекрутинговых центров". Таких центров уже насчитывается 22. Согласно планам, на текущей неделе откроются еще три.

"Результаты впечатляют", — объяснила представительница оборонного ведомства. По данным на май 2024 года, соотношение добровольцев и мобилизованных, которые пришли в армию, уже составляет 1 к 3, что свидетельствует об оборонном потенциале страны, объяснила Калмыкова.

Такой итог, среди прочего, обеспечила и цифровизация: приложением "Резерв+" уже воспользовались 1,4 млн граждан Украины. В ближайшее время планируют запустить приложение для военных "Армия+", призванное значительно упростить бюрократические процессы в Вооруженных силах.

Напомним, что в 9 июня стало известно, что в "Резерв+" появится новая функция для "ограниченно пригодных". Замминистра обороны по цифровому развитию Екатерина Черногоренко сообщила, что в ближайшее время уже не понадобится идти в ТЦК и СП за направлением на военно-врачебную комиссию. Все это будет реализовано в приложении Резерв+.

Также сообщалось, что 10 июня в Верховной Раде ответили, появятся ли повестки в "Резерв+", посредством которого украинцы обновляют свои данные.