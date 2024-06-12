У Міноборони вражені рекрутингом: співвідношення добровольців і мобілізованих — 1 до 3

За інформацією оборонного відомства, такий підсумок, серед іншого, забезпечила цифровізація: додатком "Резерв+" вже скористалися 1,4 млн громадян України. Скоро запустять і додаток для військових "Армія+".

Related video

Міністерство оборони України повідомило, що співвідношення добровольців і мобілізованих, яких залучили до лав Збройних сил — 1 до 3, відповідно. Таку заяву зробила заступниця міністра оборони Наталя Калмикова під час конференції "Міноборони та партнерство з громадськістю: співпраця, досягнення, виклики". Про це повідомляють на сайті відомства.

За словами Калмикової, "впроваджуються системні зміни в Силах оборони, створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів". Таких центрів уже налічується 22. Згідно з планами, цього тижня відкриються ще три.

"Результати вражають", — пояснила представниця оборонного відомства. За даними на травень 2024 року, співвідношення добровольців і мобілізованих, які прийшли в армію, вже становить 1 до 3, що свідчить про оборонний потенціал країни, пояснила Калмикова.

Такий підсумок, серед іншого, забезпечила і цифровізація: додатком "Резерв+" уже скористалися 1,4 млн громадян України. Найближчим часом планують запустити застосунок для військових "Армія+", покликаний значно спростити бюрократичні процеси у Збройних силах.

Нагадаємо, що 9 червня стало відомо, що в "Резерв+" з'явиться нова функція для "обмежено придатних". Заступник міністра оборони з цифрового розвитку Катерина Чорногоренко повідомила, що найближчим часом уже не знадобиться йти в ТЦК і СП за направленням на військово-лікарську комісію. Усе це буде реалізовано в застосунку Резерв+.

Також повідомлялося, що 10 червня у Верховній Раді відповіли, чи з'являться повістки в "Резерв+", за допомогою якого українці оновлюють свої дані.