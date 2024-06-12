Украина может атаковать территорию России с истребителей F-16: в Нидерландах назвали главное условие

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, отметила, что именно украинские военные должны принимать решение об использовании этих самолетов.

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Нидерланды предоставляют Украине разрешение на использование своих истребителей F-16 для ударов по военным целям на территории России при условии соблюдения норм международного гуманитарного права. Об этом в интервью "Суспільному" заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"F-16 — это один из видов вооружения. Мы предоставляем и другие вооружения и всегда говорили: как именно их использовать должна решать Украина. Вы придерживаетесь международного гуманитарного права. Это единственное условие, которое мы ставим", — подчеркнула Оллонгрен.

При этом политик добавила то, как именно использовать F-16 — это решение украинских военных.

"Если видите цели за пределами Украины, но их надо поразить для обороны, они законны. Я всегда отстаивала право Украины воевать так, как она считает нужным. Вижу, все больше стран сейчас занимают такую же позицию", — добавила министр.

Также Оллонгрен отметила, что первые истребители, скорее всего, поступят в Украину уже этим летом.

"Сначала датские, потом нидерландские. И потом будем продолжать так работать — партиями", — подчеркнула она.

F-16 для Украины

Как известно, в прошлом году страны НАТО решили передать Украине истребители F-16 и подготовить украинских пилотов Среди прочего, самолеты передадут Дания, Нидерланды и Бельгия. При этом США и еще несколько стран присоединились к обучению украинских пилотов.

10 июня стало известно, что в России объявили о большом вознаграждении за уничтожение любого из ожидаемых украинских истребителей F-16.

К тому же 26 мая генерал-лейтенант запаса Воздушных Сил США Дэвид Дептула заявил, что западные истребители F-16 Украина должна была получить еще два года назад.