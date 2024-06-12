Україна може атакувати територію Росії з винищувачів F-16: у Нідерландах назвали головну умову

Глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонґрен, зазначила, що саме українські військові повинні ухвалювати рішення про використання цих літаків.

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Нідерланди надають Україні дозвіл на використання своїх винищувачів F-16 для ударів по військових цілях на території Росії за умови дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

"F-16 — це один з видів озброєння. Ми надаємо й інші озброєння і завжди казали: як саме їх використовувати має вирішувати Україна. Ви дотримуєтеся міжнародного гуманітарного права. Це єдина умова, що ми ставимо", — наголосила Оллонґрен.

При цьому політикиня додала те, як саме використовувати F-16 — це рішення українських військових.

"Якщо бачите цілі за межами України, але їх треба уразити для оборони, вони законні. Я завжди відстоювала право України воювати так, як вона вважає за потрібне. Бачу, все більше країн зараз займають таку ж позицію", — додала міністерка.

Також Оллонґрен наголосила, шо перші винищувачі, скоріше за все, надійдуть до України вже цього літа.

"Спочатку данські, потім нідерландські. І потім будемо продовжувати так працювати — партіями", — підкреслила вона.

Як відомо, минулого року країни НАТО вирішили передати Україні винищувачі F-16 та підготувати українських пілотів Серед іншого, літаки передадуть Данія, Нідерланди та Бельгія. При цьому США та ще кілька країн приєдналися до навчання українських пілотів.

10 червня стало відомо, шо у Росії оголосили про велику винагороду за знищення будь-якого з очікуваних українських винищувачів F-16.

До того ж 26 травня генерал-лейтенант запасу Повітряних Сил США Девід Дептула заявив, що західні винищувачі F-16 Україна повинна була отримати ще два роки тому.