Україна мала отримати літаки F-16 ще два роки тому, — генерал США

За словами відставного генерал-лейтенанта Повітряних Сил США Девіда Дептула, Україні потрібні сучасні версії західних винищувачів.

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Надзвукові багатоцільові винищувачі General Dynamics F-16 Fighting Falcon мали опинитися в Україні ще два роки тому. Водночас нагальна потреба в оборонному секторі країни — підготовка до використання цих літаків. Таку заяву зробив генерал-лейтенант запасу Повітряних Сил США Девід Дептула в коментарі АрміяInform.

"Україна мала отримати F-16 ще два роки тому... Але це вже в минулому", — сказав він і загострив увагу на підготовці до управління цими літаками в потрібній кількості.

Американський генерал дотримується думки про те, що F-16 послужать посиленням для Повітряних сил ЗСУ. Але водночас важлива і їхня кількість. Чим більше і новіші літаки F-16 отримає Україна, тим сильнішими будуть Сили оборони надалі.

Він наголосив, що союзні країни мають збільшити кількість винищувачів F-16 для України; є також потреба в оновлених блоках F-16, сучасному озброєнні для F-16.

F-16 для української армії

Роком раніше з'явилася авіаційна коаліція для України: домовилися передати ЗСУ сучасні винищувачі.

Проєкт має поступовий характер: спочатку ЗСУ отримають кілька одиниць, тоді, як за оцінками, потрібно понад 100 сучасних літаків, щоб встановити паритет у повітрі.

Нагадаємо, що польський військовий порівняв дефіцитні F-16 з танками Leopard.

Також повідомлялося, що РФ тестує винищувачі з новими ракетами.