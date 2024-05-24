"Крапельні вливання": польський генерал порівняв дефіцитні F-16 з танками Leopard

Українці досі літали на пострадянській техніці, а тепер отримають багатоцільові західні винищувачі, якими потрібно користуватись по-новому, вважає польський генерал. Він попередив, що при появі F-16 слід стримувати емоції й не кидати їх у бій завчасно.

Related video

ЗСУ повинні навчитись використовувати багатоцільові винищувачі F-16, які мають надійти від західних партнерів. При цьому їм слід позбутись тактик, які вони застосовували на радянсько-російських літака МіГ-29. Про те, чому поява F-16 у дечому схожа на надання танків Leopard, радник міністра оборони Польщі, генерал Томаш Древняк пояснив на порталі Rzeczpospolita.

Журналісти поцікавились у Древняка, чи зможуть F-16 змінити для українців хід війни. Генерал пояснив, що багато що залежить від кількості винищувачів та якості їх використання. На його думку, за певних обставин поява цього літака на фронті може мати такі ж негативні наслідки, як прибуття німецьких танків Leopard у 2023 році.

Древняк висловив дві тези щодо західного винищувача, які можуть стати проблемою для ЗСУ, якщо їх не врахувати.

По-перше, поки що не ясно, скільки саме літаків надійде і якими партіями вони прибуватимуть. Зокрема, на фронті можуть опинитись або два винищувачі, або чотири, або ціла ескадрилья (12-16 шт.). Якщо їх буде мало — то ефекту не буде.

"Запровадження кількох Leopards крапельним вливанням не дало вражаючого ефекту", — заявив генерал.

Також польський військовий застеріг бійців ЗСУ, щоб вони "стримали емоції" і не показали літаки надто рано.

По-друге, досі українські пілоти літали на МіГ-29, які випускались за часів СРСР. Цими ж літаками користуються і росіяни. Тому тактика їхнього застосування звична і однакова по обидва боки фронту. F-16 здатен виконувати кілька різних задач: вести повітряний бій, знищувати наземні цілі. Отже, підсумував генерал, українці повинні змінити тактику дій у повітрі — і тоді здобудуть реальну перевагу над ворогом.

"Українці, використовуючи пострадянські технології, змушені були використовувати пострадянську тактику. МіГ-29 були добре відомі українцям, оскільки їх виробляли росіяни. Тепер це зміниться", — наголосив Древняк.

Генерал підсумував, що чотири F-16 не сильно змінять ситуацію, але ЗСУ їх повинні використати максимально ефективно.

Зазначимо, влітку 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив про створення "літакової коаліції", завдяки якій європейські країни обіцяли надати ЗСУ близько 60 винищувачів F-16. Згідно з планом, група українських пілотів та інженерів розпочали навчання, тим часом як в Україні готували інфраструктуру. У березні 2024 року у Данії заявили, що перша партія літаків з'явиться протягом найближчих 3-5 місяців.

Нагадуємо, у травні командувач Повітряними силами ЗСУ показав тренажер польоту на F-16 для тренування українських пілотів. 24 травня у ЗМІ розповіли, що українські екіпажі винищувача завершили процес підготовки й готові до роботи.