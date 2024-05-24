"Капельные вливания": польский генерал сравнил дефицитные F-16 с танками Leopard

Украинцы до сих пор летали на постсоветской технике, а теперь получат многоцелевые западные истребители, которыми нужно пользоваться по-новому, считает польский генерал. Он предупредил, что при появлении F-16 следует сдерживать эмоции и не бросать их в бой раньше времени.

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ВСУ должны научиться использовать многоцелевые истребители F-16, которые поступят от западных партнеров. При этом им следует избавиться от тактик, которые они применяли на советско-российских самолетах МиГ-29. О том, почему появление F-16 в чем-то похоже на предоставление танков Leopard, советник министра обороны Польши, генерал Томаш Древняк объяснил на портале Rzeczpospolita.

Журналисты поинтересовались у Древняка, смогут ли F-16 изменить для украинцев ход войны. Генерал пояснил, что многое зависит от количества истребителей и качества их использования. По его мнению, при определенных обстоятельствах появление этого самолета на фронте может иметь такие же негативные последствия, как прибытие немецких танков Leopard в 2023 году.

Древняк высказал два тезиса относительно западного истребителя, которые могут стать проблемой для ВСУ, если их не учесть.

Во-первых, пока не ясно, сколько именно самолетов поступит и какими партиями они будут прибывать. В частности, на фронте могут оказаться или два истребителя, или четыре, или целая эскадрилья (12-16 шт.). Если их будет мало — то эффекта не будет.

"Введение нескольких Leopards капельным вливанием не дало впечатляющего эффекта", — заявил генерал.

Также польский военный предостерег бойцов ВСУ, чтобы они "сдержали эмоции" и не показали самолеты слишком рано.

Во-вторых, до сих пор украинские пилоты летали на МиГ-29, которые выпускались во времена СССР. Этими же самолетами пользуются и россияне. Поэтому тактика их применения привычна и одинакова по обе стороны фронта. F-16 способен выполнять несколько различных задач: вести воздушный бой, уничтожать наземные цели. Итак, подытожил генерал, украинцы должны изменить тактику действий в воздухе — и тогда получат реальное преимущество над врагом.

"Украинцы, используя постсоветские технологии, вынуждены были использовать постсоветскую тактику. МиГ-29 были хорошо известны украинцам, поскольку их производили россияне. Теперь это изменится", — подчеркнул Древняк.

Генерал уточнил, что четыре F-16 не сильно изменят ситуацию, но ВСУ их должны использовать максимально эффективно.

Отметим, летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании "самолетной коалиции", благодаря которой европейские страны обещали предоставить ВСУ около 60 истребителей F-16. Согласно плану, группа украинских пилотов и инженеров начали обучение, тем временем как в Украине готовили инфраструктуру. В марте 2024 года в Дании заявили, что первая партия самолетов появится в течение ближайших 3-5 месяцев.

Напоминаем, в мае командующий Воздушными силами ВСУ показал тренажер полета на F-16 для тренировки украинских пилотов. 24 мая в СМИ рассказали, что украинские экипажи истребителя завершили процесс подготовки и готовы к работе.