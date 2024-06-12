"Нужно готовиться к войне": в немецкой армии предлагают ввести 6-месячную службу

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус намерен разослать 18-летним парням и девушкам анкеты с целью выяснить, кто из них готов к службе.

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Германии нужно готовиться к войне, в связи с этим целесообразно ввести службу в армии. Такое мнение обнародовал министр обороны ФРГ Борис Писториус, информирует издание zdf.heute.

В частности отмечается, что после 13 лет отказа страны от обязательной военной службы, руководитель Минобороны Германии представил идею снова набрать солдат. Кроме того, он намерен набрать 200 тысяч резервистов и распространить воинскую обязанность на женщин.

"По оценкам всех международных военных экспертов, следует исходить из того, что Россия сможет осуществить военное нападение на государство НАТО или соседнее государство с 2029 года", — так прокомментировал Писториус свое решение.

Глава ведомства намерен рассылать 18-летним парням и девушкам анкеты, чтобы выяснить, кто из них готов к службе. Их получат 400 тысяч человек, из которых отберут 40 тысяч и вызовут их на военные сборы.

Напомним, 5 июня Борис Писториус заявил, что Россия продолжает накапливать ресурсы, чтобы начать войну в Европе, причем для Грузии и Молдовы существует наибольшая угроза.

К тому же 19 января 2024 года глава Минобороны Германии сообщил о вероятности вооруженного противостояния между Россией и НАТО. К тому же Европа снова "сталкивается с военной угрозой, которой не было уже 30 лет".