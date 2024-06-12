"Потрібно готуватися до війни": у німецькій армії пропонують запровадити 6-місячну службу

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус має намір розіслати 18-річним хлопцям та дівчатам анкети з метою з'ясувати, хто з них готовий до служби.

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Німеччині потрібно готуватися до війни, у зв'язку з цим доцільно запровадити службу в армії. Таку думку оприлюднив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, інформує видання zdf.heute.

Зокрема зазначається, що після 13 років відмови країни від обов'язкової військової служби, керівник Міноборони Німеччини представив ідею знову набрати солдатів. Крім того, він має намір набрати 200 тисяч резервістів та поширити військовий обов'язок на жінок.

"За оцінками всіх міжнародних військових експертів, слід виходити з того, що Росія зможе здійснити військовий напад на державу НАТО або сусідню державу з 2029 року", — так прокоментував Пісторіус своє рішення.

Глава відомства має намір розсилати 18-річним хлопцям та дівчатам анкети, щоб з'ясувати, хто з них готовий до служби. Їх отримають 400 тисяч людей, з яких відберуть 40 тисяч та викличуть їх на військові збори.

Нагадаємо, 5 червня Борис Пісторіус заявив, що Росія продовжує накопичувати ресурси, аби почати війну в Європі, причому для Грузії та Молдови існує найбільша загроза.

До того ж 19 січня 2024 року глава Міноборони Німеччини повідомив про ймовірність збройного протистояння між Росією та НАТО. До того ж Європа знову "стикається з військовою загрозою, якої не було вже 30 років".