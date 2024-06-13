В Кривом Роге возросло количество пострадавших после удара ВС РФ: в городе объявили день траура

По словам Александра Вилкула, ранения получили 5 детей. Госпитализировали 13 человек, среди них в тяжелом и крайне тяжелом состояниях — шестеро.

Related video

До 32 возросло количество пострадавших в результате российского удара баллистической ракетой "Искандер-М" по городу Кривой Рог. Среди раненых — пятеро детей. 9 человек погибли. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram в четверг утром, 13 июня.

13 человек госпитализированы в больницы города, пятеро из них в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.

Накануне вечером в Кривом Роге завершилась аварийно-спасательная операция на месте российской атаки, но пока еще продолжается ликвидация ее последствий. Работает 12 бригад коммунальщиков.

Также Вилкул проинформировал о работе штаба помощи пострадавшим, где можно получить стройматериалы, а также оформить заявления на помощь.

"Завтра, 14 июня, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате преступной вражеской ракетной атаки 12.06.24", — заявил председатель Совета обороны города.

Напомним, 12 июня российская армия атаковала баллистикой жилой квартал Кривого Рога в Днепропетровской области. Сначала сообщалось о 6 погибших и 11 пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в современных системах ПВО, которые смогут защитить людей.

В Киевской области до сих пор продолжается ликвидация последствий утреннего ракетного удара россиян 12 июня. Спасатели более суток пытаются потушить огонь на промышленном предприятии.