У Кривому Розі зросла кількість постраждалих після удару ЗС РФ: у місті оголосили день жалоби

За словами Олександра Вілкула, поранення дістали 5 дітей. Ушпиталили 13 людей, серед них у тяжкому і вкрай тяжкому станах — шестеро.

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До 32 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по місту Кривий Ріг. Серед поранених — п'ятеро дітей. 9 людей загинуло. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram у четвер вранці, 13 червня.

13 людей госпіталізовані до лікарень міста, п'ятеро з них у тяжкому стані, один — у вкрай тяжкому.

Напередодні ввечері в Кривому Розі завершилася аварійно-рятувальна операція на місці російської атаки, але поки ще триває ліквідація її наслідків. Працює 12 бригад комунальників.

Також Вілкул поінформував про роботу штабу допомоги потерпілим, де можна отримати будматеріали, а також оформити заяви на допомогу.

"Завтра, 14 червня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок злочинної ворожої ракетної атаки 12.06.24", — заявив голова Ради оборони міста.

Нагадаємо, 12 червня російська армія атакувала балістикою житловий квартал Кривого Рогу у Дніпропетровській області. Спочатку повідомлялося про 6 загиблих і 11 постраждалих. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує сучасних систем ППО, які зможуть захистити людей.

У Київській області досі триває ліквідація наслідків ранкового ракетного удару росіян 12 червня. Рятувальники понад добу намагаються загасити вогонь на промисловому підприємстві.