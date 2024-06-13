Парням до 18 лет нужно явиться в ТЦК: что необходимо знать

Те юноши, которые не появятся в ТЦК и СП для постановки на воинский учет, будут извещаться по месту регистрации с помощью повесток.

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Ежегодно на воинский учет должны становиться украинцы, которым исполняется 17 лет. Это происходит в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск в Telegram.

Согласно статье 14 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", в течение января — марта на воинский учет берутся граждане мужского пола, которым в тот год исполняется 17 лет.

Постановка на воинский учет призывников происходит в районных (городских) ТЦК и СП по месту жительства. Для этого украинцы обязаны лично прибыть в ТЦК в срок, указанный в повестке, и предоставить необходимые документы, их перечень устанавливаются Минобороны.

В Сухопутных войсках рассказали, что те, кто по определенным причинам не стал на воинский учет, будут оповещаться для прибытия в военкомат и постановки по месту регистрации с помощью повесток.

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"Постановка на воинский учет не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям, которые продолжаются", — говорится в сообщении.

Напомним, некоторые военнообязанные украинцы могут получить отсрочку от призыва в ряды ВСУ. Ее могут предоставить по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, для получения образования или продолжения профессиональной деятельности.

Ранее министр юстиции Денис Малюська рассказал, что закон об админуслугах предусматривает, что при обращении за услугой могут требоваться военно-учетные документы. Однако, он отметил, что ожидать масштабных реформ не следует.