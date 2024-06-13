"Тарань его": ВСУ используют Bradley в "экстремальные способы", — WP (видео)

БМП Bradley гнала навстречу вражеской машине с пехотой, когда потерпела "катастрофический" удар и потеряла основное оружие. Однако командир не рассматривал варианта останавливаться.

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Силы обороны устроили "дикую игру" на фронте, и это не стало первым случаем использования боевой машины Bradley в экстремальных условиях. Деталями 12 июня поделились в The Washington Post.

В издании отметили, что ВСУ используют предоставленные США Bradley "уникальными и экстремальными способами". Так, по словам военных и аналитиков, защитники пытаются обойти недостаток артснарядов и живой силы.

Бой в упор, который поражает

Журналисты выделили уникальный случай на фронте, который произошел 31 мая. Тогда военные получили срочное сообщение, что в лесу притаилась вражеская машина с пехотой.

Миссию поручили 40-летнему командиру Bradley Виктору. Его экипаж промчался по главной дороге в селе Сокол в Донецкой области навстречу врагу.

Несколько секунд БМП просто мчались друг к другу, стреляя из тяжелых орудий. По меньшей мере два российских оккупанта прыгнули или упали с БТР-82. Bradley получил три удара и один из них был "катастрофическим" — по системе прицеливания. Основное оружие было выведено из строя.

"Тарань его", — скомандовал тогда командир водителю.

Однако вражеская машина свернула в траву. Виктор заверил, что Bradley вернулся после боя на позицию собственным ходом. На участок же, где произошло столкновение, зашла другая группа военных, чтобы уничтожить остатки российской пехоты.

Командир высоко оценил броню Bradley и пройденные им учения в Германии. Также он выделил и оружие БМП. По его словам, когда снаряды попадают в российских пехотинцев, от них "ничего не остается".

История успешного спасения

Еще один "чрезвычайный момент" момент, который вспомнили в WP, произошел с воинами 47 отдельной механизированной бригады. Украинский беспилотник заметил раненого бойца, который держал в руках военный билет. Его эвакуировали на Bradley.

В бригаде отмечали, что военнослужащий получил пять пулевых ранений, попав в засаду. Дмитрий лежал в одной из посадок и не был уверен, чей дрон видит.

Сначала раненый указал на турникет и часы, показывая, что время заканчивается. Тогда он достал документы. Дмитрий был спасен и проходит лечение в госпитале.

Напомним, Бучанское ДФТГ ищет женщин-добровольцев, которые будут защищать небо от вражеских атак. Украинок приглашают в ряды мобильно-огневых групп.

В ВМС ВСУ сообщили, что Россия изменила тактику пребывания в Черном море. Также в войске объяснили, зачем враг выводит корабли в Азовское море.