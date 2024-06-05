"Россиян бьют": как американские Bradley уничтожают технику ВС РФ в Украине, — СМИ

По словам журналистов, не раз удавалось зафиксировать, как переданные Соединенными Штатами БМП М-2 Bradley уничтожали российские бронетранспортеры и другие виды вооружений.

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Россия теряет больше военной техники на поле боя, чем Украина. Поэтому ВС РФ вынуждены использовать машины худшего качества. Об этом пишет издание Forbes.

По словам журналистов, когда украинская и российская техника сталкиваются в бою, россиян бьют, причем сильно. Так не раз удавалось зафиксировать, как переданные Соединенными Штатами БМП М-2 Bradley уничтожали российские бронетранспортеры и другие виды вооружений. В результате таких удачных атак потенциально погибли десятки российских оккупантов.

Издание пишет, что в бою к западу от Авдеевки, который состоялся 2 мая, столкнулись российский МТ-ЛБ и три Bradley. Это было нечестное состязание. Так Bradley открыли огонь по МТ-ЛБ. Российской пехоте пришлось сразу покинуть машину до того, как она была уничтожена.

13-тонный МТ-ЛБ создавался как машина поддержки. Из-за тонкой брони и отсутствия тяжелого вооружения он никогда не предназначался для перевозки войск непосредственно на место боя. Но после потери тысяч тяжелых БМП у россиян нет другого выбора, кроме как использовать гусеничные тягачи на передовой в качестве БТР.

Издание пишет, что из более 300 полученных Bradley Силы обороны Украины потеряли около 40 машин. При этом нет никаких причин, по которым США не могут выделить для Украины еще Bradley, ведь на складах народится еще около тысячи таких же моделей, не используемых американской армией.

Ранее сообщалось, что танкисты ВСУ назвали недостатки Abrams. Бойцы 47-й ОМБр говорят, что Abrams имеет недостаточную защищенность от дронов и проблемы с электроникой. Однако бывший генерал-лейтенант армии США Марк Гертлинг назвал свою версию причины неисправностей.

Также напомним, что в Украину зайдет канадский производитель броневиков Roshel. По словам гендиректора Романа Шимонова, Украина имеет дешевое электричество, рабочую силу и людей с высшим образованием, что делает страну выгодной для производства бронетехники.