"Упс": ВС РФ потеряли 2 "Панциря" и командный пункт на южном направлении, — Плетенчук

Представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что также был уничтожен российский пункт управления дронами.

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Вооруженные силы уничтожили две установки ЗРПК "Панцирь" ВС РФ на южном направлении. Об этом у себя в Facebook написал начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, также были уничтожены командный пункт, а также пункт управления дронами.

"Минус 2 Панцири на нашем направлении. Туда же командный пункт и пункт управления дронами. Упс", — написал Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук об успешной работе ВСУ Фото: Скриншот

Что такое "Панцирь-С1"

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Также существуют модификации "Панцирь-С2" и "Панцирь-СМ".

Ранее СМИ сообщали, что ВС РФ потеряли С-300 и центр управления из-за новой тактики ВСУ. Российские средства противовоздушной обороны ничего не могут поделать с ракетами РСЗО HIMARS, созданными 30 лет назад, рассказал военный обозреватель. HIMARS изменили ситуацию под Харьковом, как это когда-то сделали в первые месяцы вторжения.

Также в ОВА сообщали, что ВС РФ перебрасывают из Мариуполя в Запорожскую область технику. По словам Ивана Федорова, помимо пополнения резервов на юге фиксируется увеличение количества обстрелов. За прошедшие сутки оккупанты атаковали регион 450 раз.