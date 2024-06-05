"Упс": ЗС РФ втратили 2 "Панцири" і командний пункт на південному напрямку, — Плетенчук
Представник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив, що також було знищено російський пункт управління дронами.
Збройні сили знищили дві установки ЗРПК "Панцир" ЗС РФ на південному напрямку. Про це у себе в Facebook написав начальник прес-центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.
За його словами, також було знищено командний пункт, а також пункт управління дронами.
"Мінус 2 Панцирі на нашому напрямку. Туди ж командний пункт і пункт управління дронами. Упс", — написав Плетенчук.
Що таке "Панцир-С1"
Російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРПК) наземного і морського базування. Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від засобів повітряного нападу. Також існують модифікації "Панцир-С2" і "Панцир-СМ".
Раніше ЗМІ повідомляли, що ЗС РФ втратили С-300 і центр управління через нову тактику ЗСУ. Російські засоби протиповітряної оборони нічого не можуть вдіяти з ракетами РСЗВ HIMARS, створеними 30 років тому, розповів військовий оглядач. HIMARS змінили ситуацію під Харковом, як це колись зробили в перші місяці вторгнення.
Також в ОВА повідомляли, що ЗС РФ перекидають із Маріуполя в Запорізьку область техніку. За словами Івана Федорова, крім поповнення резервів на півдні фіксується збільшення кількості обстрілів. За минулу добу окупанти атакували регіон 450 разів.