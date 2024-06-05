"Посилити тиск на ЗСУ": росіяни намагаються створити "єдиний фронт наступу", — Тимочко

Росіяни намагаються обʼєднати Вовчанський та Лимано-Купʼянський напрямки в один. Також ЗС РФ, пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ, планують захопити з флангів Донецьку область.

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Російські окупаційні війська намагаються об'єднатися та створити таким чином "єдиний фронт наступу". Про це під час телемарафону розповів військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

За його словами, складна ситуація наразі спостерігається на напрямку Вугледар – Курахове – Покровськ, який ЗС РФ обрали, щоб із флангів захопити Донецьку область. Аналогічні дії, за словами військового, спостерігаються також й на Лимано-Купʼянському напрямку.

"Варто розглядати як єдиний задум окупантів на Харківщині, що ворог намагається обʼєднати Вовчанський та Лимано-Купʼянський напрямки в один", — не виключає Іван Тимочко, додаючи, що таким чином ворог хоче посилити тиск на ЗСУ.

Також, підкреслив він, складна ситуація спостерігається й на Роботинському напрямку, де ворог намагається просунутися до Токмака. Таким чином, росіяни хочуть прикрити від ураження залізницю до Севастополя, яку будує на окупованій території півдня України.

Зазначимо, що РФ майже добудувала залізницю на півдні, оскільки намагається з’єднати свою територію із захопленими територіями України. Керівник ГУР Кирило Буданов натякнув, що плани країни-агресорки можуть бути зірвані. Залізниця може з'єднати РФ з південними тимчасово окупованими територіями.

У ВМС пояснили будівництво РФ залізниці Ростов-Крим. Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук зазначив. що ані Керченським мостом, ані великими десантними кораблями загарбники з РФ більше не можуть скористатися.