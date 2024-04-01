"Альтернатива Кримському мосту": у ВМС пояснили будівництво РФ залізниці Ростов–Крим (карта)

Ані Керченським мостом, ані великими десантними кораблями російські загарбники більше не можуть скористатися, пояснив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

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Залізниця Ростов – Крим, яку будують російські окупанти, може стати альтернативою Кримському мосту та великим десантним кораблям. Про це LIGA.net заявив Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних Сил України.

З його слів, росіяни шукають оптимальні варіанти для шляху, який забезпечить угруповання на окупованому півдні України. Він зазначив, що ані Керченським мостом, ані великими десантними кораблями загарбники більше не можуть цього робити.

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"Кримський міст зараз неспроможний пропускати великі навантаження через пошкодження", – пояснив Плетенчук.

Спільна операція ВМС та СБУ завдала ушкоджень конструкції. Зі слів речника ВМС, тому окупанти шукають альтернативу для того, щоб забезпечувати угруповання на окупованому півдні України та в Крим.

Дмитро Плетенчук наголосив на тому, що протягом місяця після ураження Керченського мосту окупанти використовували великі десантні кораблі. Вони перевозили військовий вантаж. Тепер, як додав речник, "це також непросто робити".

Фото: соцмережi

Залізниця на півдні України – заява ГУР

РФ майже добудувала залізницю на півдні, оскільки прагне з’єднати свою територію із захопленими територіями України. Керівник ГУР Кирило Буданов натякнув, що плани країни-агресорки можуть зірвати. Він наголосив на тому, що Росія насправді вже понад рік будує залізницю, щоб з'єднатись з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений.

Нагадаємо, 26 березня стало відомо, що диверсанти ФСБ планували підірвати залізницю на Полтавщині. За даними правоохоронців, підозрювані заклали вибухівку поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу потягів.