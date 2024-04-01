"Альтернатива Крымскому мосту": в ВМС объяснили строительство РФ железной дороги Ростов-Крым (карта)

Ни Керченским мостом, ни большими десантными кораблями российские захватчики больше не могут воспользоваться, пояснил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Related video

Железная дорога Ростов — Крым, которую будут российские оккупанты, может стать альтернативой Крымскому мосту и большим десантным кораблям. Об этом LIGA.net заявил Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

По его словам, россияне ищут оптимальные варианты для пути, который обеспечит группировку на оккупированном юге Украины. Он отметил, что ни Керченским мостом, ни большими десантными кораблями захватчики больше не могут этого делать.

Важно

"Будет уязвима для ВСУ": Россия строит железную дорогу в Бердянск, — британская разведка

"Крымский мост сейчас не может пропускать большие нагрузки из-за повреждений", — пояснил Плетенчук.

Совместная операция ВМС и СБУ нанесла повреждения конструкции. По словам представителя ВМС, поэтому оккупанты ищут альтернативу для того, чтобы обеспечивать группировки на оккупированном юге Украины и в Крым.

Дмитрий Плетенчук отметил, что в течение месяца после поражения Керченского моста оккупанты использовали большие десантные корабли. Они перевозили военный груз. Теперь, как добавил спикер, "это также непросто делать".

Фото: соцсети

Железная дорога на юге Украины — заявление ГУР

РФ почти достроила железную дорогу на юге, поскольку стремится соединить свою территорию с захваченными территориями Украины. Руководитель ГУР Кирилл Буданов намекнул, что планы страны-агрессора могут сорвать. Он отметил, что Россия на самом деле уже более года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершен.

Напомним, 26 марта стало известно, что диверсанты ФСБ планировали взорвать железную дорогу в Полтавской области. По данным правоохранителей, подозреваемые заложили взрывчатку вблизи пути и системы электропитания подвижного состава поездов.